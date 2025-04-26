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Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
20:15
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?
2025 Nisan mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurusuyla, bu yılki mazot ve gübre desteklerinin ödeme takvimi netleşti. "Temel destek" kapsamında verilen mazot ve gübre yardımları, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladı. Peki, 2025 Nisan mazot ve gübre destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylı bilgiler...