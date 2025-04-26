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Haberler Yaşam Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 20:15

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?

2025 Nisan mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurusuyla, bu yılki mazot ve gübre desteklerinin ödeme takvimi netleşti. "Temel destek" kapsamında verilen mazot ve gübre yardımları, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladı. Peki, 2025 Nisan mazot ve gübre destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylı bilgiler...

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?

2025 Nisan ayı mazot ve gübre destek ödemeleri, geçtiğimiz ayın son günlerinde çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Ancak bazı üreticiler hâlâ ödemelerini alamadığı için, kalan tutarların ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Özellikle TC kimlik numarasına göre yapılan ödeme sıralaması, bu sürecin nasıl ilerleyeceğinde etkili oluyor. Peki, TC kimlik numarası ile 2025 Nisan mazot ve gübre desteği hesaplara geçti mi, ne zaman yatacak? İşte, ödeme takvimi ve detaylar...

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, destek ödemelerinin hesaplara yattığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yumaklı, bugün (25 Nisan) çiftçilerin hesaplarına toplam 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme yatırıldığını açıkladı. Yumaklı, "Sürdürülebilir üretim için çiftçilerimizi destekliyor, Bereketin Yüzyılına kararlı adımlarla yürüyoruz. 6 milyar 669 milyon 644 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?

Mazot ve gübre desteği: 4 milyar 937 milyon 212 bin 540 TL

Hububat desteği: 1 milyar 712 milyon 749 bin 509 TL

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 13 milyon 604 bin 105 TL

Sertifikalı tohum kullanım desteği: 6 milyon 77 bin 957 TL

Mazot ve gübre desteği ödemesi, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olan çiftçilere bugün yapılacak. Diğer destek kalemleri ise tek seferde ve toplu olarak tüm hak sahiplerinin hesaplarına bugün aktarılacak.

Bu ödemelerle birlikte çiftçilerin üretim maliyetlerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Bakan Yumaklı açıkladı! 2025 Nisan ayı Çiftçi destek ödemeleri sorgulama nereden yapılır?

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEĞİ NE KADAR?
2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekarda 244 lira oldu. Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeriyle destek katsayısının çarpımı sonucu elde ediliyor.

Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

İkinci kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçiler dekara 317,2 lira, üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçiler dekara 366 lira, dördüncü kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçiler dekara 549 lira temel destek alacak.