MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

AÇIK UÇLU 7 SORU SORULACAK

Bakanlık tarafından 9 Eylül 2023'te yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirildi.

Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.