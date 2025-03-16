Haberler
Yaşam
MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
12:14
MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihleri ile ilgili detayları duyurdu. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, 6, 7 ve 9. sınıf düzeylerinde belirli derslerde yapılacak. Ülke genelinde uygulanacak ortak sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak. Sınav öncesi 2. dönem ortak sınav konu ve soru dağılımı ve örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte, MEB 2. Dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı…