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Haberler Yaşam MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:14

MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihleri ile ilgili detayları duyurdu. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayında gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, 6, 7 ve 9. sınıf düzeylerinde belirli derslerde yapılacak. Ülke genelinde uygulanacak ortak sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak. Sınav öncesi 2. dönem ortak sınav konu ve soru dağılımı ve örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? İşte, MEB 2. Dönem 1. yazılı örnek soru kitapçıkları görüntüleme ekranı…

MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı ortak sınav tarihleri hakkında açıklamada bulundu. Öğrencilerin hazırlık yapabilmesi için sınav öncesi ortak sınav konu soru dağılım tablolarını da yayınladı. Takvime göre, 6, 7 ve 9. sınıf öğrencileri için uygulanacak ortak sınavlar Mart ayında başlayacak. Peki; 2. dönem 1. ortak sınavları ne zaman, hangi konular çıkacak? İşte, tüm detaylar...

MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara (ülke geneli ortak) ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer aldı.

Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuza göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

İşte MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri takvimi:

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

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MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

AÇIK UÇLU 7 SORU SORULACAK

Bakanlık tarafından 9 Eylül 2023'te yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirildi.

Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.

MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman? 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konuları

ORTAK YAZILI SINAVLARI KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

Öğrencilerin sınavlara bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sınav kapsam geçerliğini artırmak amacıyla hangi konu ve kazanımdan, içerik çerçevesi ve öğrenme çıktısından kaç soru yöneltileceğini gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

7. sınıf Türkçe dersi (MEB ve Özgün Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

7. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.