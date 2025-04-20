LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için önemli bir dönüm noktası LGS sınavI, lise hayatlarına adım atacakları ilk aşama olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın Haziran ayında yapılacağını duyurdu ve binlerce öğrenci şimdiden hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. LGS, merkezi sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleşebilmek için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 LGS sınavı hangi gün yapılacak?