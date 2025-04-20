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Haberler Yaşam LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 06:17

LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi

2025 LGS sınavı için heyecan dorukta. Üke genelindeki 8. sınıf öğrencileri, eğitim hayatlarında büyük bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi sınavının yaklaşmasıyla birlikte heyecanla geri sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini ve başvuru süreçlerini belirleyerek süreci netleştirdi. Bu yıl da merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselere yerleşebilmek için LGS, öğrenciler için büyük bir fırsat olacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS'ye sadece kaç gün kaldı?

LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav tarihi

Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için önemli bir dönüm noktası LGS sınavI, lise hayatlarına adım atacakları ilk aşama olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın Haziran ayında yapılacağını duyurdu ve binlerce öğrenci şimdiden hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. LGS, merkezi sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleşebilmek için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, 2025 LGS sınavı hangi gün yapılacak?

LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav tarihi

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, sınavla öğrenci alan liselere girişte geçerli olacak LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

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LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav tarihi

LGS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşti.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav tarihi