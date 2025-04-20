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LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
06:17
LGS ne zaman, kaç gün kaldı? Başvurular tamamlandı! İşte, MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi
2025 LGS sınavı için heyecan dorukta. Üke genelindeki 8. sınıf öğrencileri, eğitim hayatlarında büyük bir dönüm noktası olan Liselere Geçiş Sistemi sınavının yaklaşmasıyla birlikte heyecanla geri sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav tarihini ve başvuru süreçlerini belirleyerek süreci netleştirdi. Bu yıl da merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselere yerleşebilmek için LGS, öğrenciler için büyük bir fırsat olacak. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS'ye sadece kaç gün kaldı?