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MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
15:49
MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi ile hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak. Bu noktada MEB AGS başvuru tarihleri 2025 beklenmeye başladı. Atama bilgisiyle birlikte gündeme gelen sınavda geri sayım başladı. Peki; MEB AGS ne zaman, hangi tarihte?