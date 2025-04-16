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Haberler Yaşam MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:49

MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Akademisi ile hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak. Bu noktada MEB AGS başvuru tarihleri 2025 beklenmeye başladı. Atama bilgisiyle birlikte gündeme gelen sınavda geri sayım başladı. Peki; MEB AGS ne zaman, hangi tarihte?

MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak?

MEB AGS başvuru tarihleri ve sınav tarihi ÖSYM takviminde belli oldu. Temmuz ayında ilk kez uygulanacak sınav için öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular paylaştı. Öğretmen atama duyurusuna göre akademiye atanacak 10 bin öğretmen için bu sınavın sonuçları beklenecek. Peki; 2025 MEB AGS sınavı ne zaman?

MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak?

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Adayların başvuruda bulunacağı tarihler ise şöyle:

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MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak?

MEB AGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025

AGS sınav başvurusu 08.05.2025-20.05.2025 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacak.

Geç başvurular ise 28 Mayıs günü başvuru dönemini kaçıran adaylar için açık olacak.

MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak?

MEB açıklamasına göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Sınavın sonuçları ise 13.08.2025 tarihinde erişime açılacak.

MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı AGS ne zaman yapılacak?

MEB AGS ÖRNEK SORULAR

Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlandı.

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