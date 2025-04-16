MEB AGS başvuru tarihleri 2025: ÖSYM takvimi ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak?

MEB AGS başvuru tarihleri ve sınav tarihi ÖSYM takviminde belli oldu. Temmuz ayında ilk kez uygulanacak sınav için öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular paylaştı. Öğretmen atama duyurusuna göre akademiye atanacak 10 bin öğretmen için bu sınavın sonuçları beklenecek. Peki; 2025 MEB AGS sınavı ne zaman?