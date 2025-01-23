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MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:53
MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılmayı planlayan öğrenciler, başvuru ve sınav takvimine ilişkin detayları araştırıyor. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler bu sınava başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı bursluluk sınavı için başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Peki, başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?