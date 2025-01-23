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Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:53

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılmayı planlayan öğrenciler, başvuru ve sınav takvimine ilişkin detayları araştırıyor. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler bu sınava başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı bursluluk sınavı için başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Peki, başvurular ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

2025 İOKBS bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Sınava katılmayı planlayan öğrenciler, sınav başvuru tarihlerine ilişkin detayları arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, konu ile ilişkin detaylar haberin devamında...

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2025?

2025 İOKBS bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde, Türkiye genelindeki tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınav, merkezi sistemle eş zamanlı şekilde ve tek oturumda düzenlenecek.

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MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İOKBS başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 13 Şubat'ta başlayıp 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da başvuruların Şubat ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

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