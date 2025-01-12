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MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
19:57
MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?
2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler, sınavın tarihini büyük bir merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile sınavın kesin tarihi duyuruldu. Peki, 2025 İOKBS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?