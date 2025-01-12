MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

2025 yılı itibariyle, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tekrar gündeme geldi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 2025 bursluluk sınavına başvurabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın tarihini açıkladı. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, İOKBS 2025 ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında...