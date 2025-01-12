Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:57

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

2025 yılı için İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Öğrenciler, sınavın tarihini büyük bir merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile sınavın kesin tarihi duyuruldu. Peki, 2025 İOKBS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

2025 yılı itibariyle, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tekrar gündeme geldi. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, özel eğitim ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, 2025 bursluluk sınavına başvurabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın tarihini açıkladı. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, İOKBS 2025 ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında...

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da, merkezi sistem üzerinden eş zamanlı olarak tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

İOKBS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

İOKBS başvuru tarihleri, henüz MEB tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 13 Şubat'ta başlamış ve 1 Mart'ta sona ermişti. Bu yıl da burs başvurularının Şubat ayında başlaması bekleniyor.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

İOKBS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri https://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

MEB BURSLULUK SINAV TARİHİ 2025: İOKBS 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar bursluluk başvuruları ne zaman ve nereden yapılır?

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.

SON DAKİKA