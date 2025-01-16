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Haberler Yaşam Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:34

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi

Okullarda 1. dönemin sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler 2. dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Tatil planlarını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre düzenlemek isteyen öğrenciler bu noktada araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem okulların açılış tarihi ve tüm detaylar...

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak Cuma günü sona erecek. 15 günlük dinlenme sürecine giren öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yaparken 2. dönemin başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, okullarda ikinci dönem Şubat ayında başlayacak. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte, okulların açılış tarihi...

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi
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Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi
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