Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 17 Ocak Cuma günü sona erecek. 15 günlük dinlenme sürecine giren öğrenciler ve veliler, tatil planlarını yaparken 2. dönemin başlangıç tarihini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, okullarda ikinci dönem Şubat ayında başlayacak. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? İşte, okulların açılış tarihi...