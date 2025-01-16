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Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:34
Okullarda 2. dönem ne zaman başlayacak? MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihi
Okullarda 1. dönemin sona ermesine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler 2. dönemin başlangıç tarihini merak ediyor. Tatil planlarını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan eğitim takvimine göre düzenlemek isteyen öğrenciler bu noktada araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem okulların açılış tarihi ve tüm detaylar...