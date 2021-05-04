Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenmekte olan 2021 İOKBS Bursluluk sınavı için başvuru sürecinin Şubat ayında tamamlanmasının ardından gözler sınavın düzenleneceği tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada 25 Nisan tarihinde gerçekleşmesi planlanan sınavın koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini ifade etmişti. Hal böyleyken gözler "MEB ile 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, ne zamana ertelendi?" soruları yanıt aramaya başladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflardan katılım sağlayacak öğrencilerin gözü şimdi MEB'den gelecek Bursluluk sınav tarihi açıklamasında!