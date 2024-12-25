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MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
13:44
MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavının 2025 yılı tarihi açıklandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım göstereceği sınav, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, tüm Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde 2025 yılı için belirlenen tarihte, saat 10.00'da, merkezi sistemle aynı anda başlayacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?