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Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:44

MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavının 2025 yılı tarihi açıklandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin katılım göstereceği sınav, tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav, tüm Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde 2025 yılı için belirlenen tarihte, saat 10.00'da, merkezi sistemle aynı anda başlayacak. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

Bursluluk sınavının tarihi ile ilgili ayrıntılar gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ve öğrencilere burs imkânı sunan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için 2025 yılı sınav tarihi açıklandı. Peki, 2025 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?
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MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
İOKBS gelecek sene 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10:00'da merkezi sınav sistemi ile aynı anda başlayacak tek oturumla gerçekleştirilecek.

MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 yılı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

MEB İOKBS Bursluluk sınavı başvuru takvimi: Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte?

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmak. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak.

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen MEB okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkanlardan yoksun bulunmak.

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