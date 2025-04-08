Haberler
Yaşam
MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
15:38
MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Binlerce 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair detaylar netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sınav tarihini duyurdu. Lise yerleştirmelerinde belirleyici olacak 2025 LGS sınavı hem öğrenciler hem de aileler açısından büyük önem taşıyor. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, detaylar.