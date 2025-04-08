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Haberler Yaşam MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:38

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair detaylar netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı sınav tarihini duyurdu. Lise yerleştirmelerinde belirleyici olacak 2025 LGS sınavı hem öğrenciler hem de aileler açısından büyük önem taşıyor. Peki, LGS ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, detaylar.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

Lise eğitimine adım atacak öğrenciler için uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre, 2025 LGS sınavı Haziran ayında gerçekleşecek. Öğrenciler, sınava kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki; 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre, sınavla öğrenci alan liselere girişte geçerli olacak LGS sınavı, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları Öğrencilerinin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 3. dönemi itibarıyla mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

2024-2025 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

- Yurt Dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/başkonsoloslukları aracılığıyla, 9.7.2024 tarihli ve 32597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği" esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak