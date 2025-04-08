MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman, kaç gün kaldı?

Lise eğitimine adım atacak öğrenciler için uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre, 2025 LGS sınavı Haziran ayında gerçekleşecek. Öğrenciler, sınava kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki; 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar.