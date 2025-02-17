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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:09
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başladı. Yeni dönemin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınav tarihlerini açıkladı ve sınavlarda yer alacak soru dağılımları da belirledi. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınavı yapılacak. Sınav sayısı ve sınıf düzeyleri geçen yıla göre artırıldı. Öğrenciler, sınavlara hazırlık yapabilmek amacıyla konu başlıklarına göz atabilecekler. Peki, 2. dönemin ilk yazılı sınavları ne zaman yapılacak ve soru dağılımlarına nereden ulaşılabilir?