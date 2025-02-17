MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönemin ilk yazılı sınav takvimini ve soru dağılımlarını açıkladı. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yapılacak sınavlar, tüm Türkiye genelinde uygulanacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Peki, 2. dönemin ilk yazılı sınavları ne zaman yapılacak ve soru dağılımlarına nereden ulaşılabilir?