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Haberler Yaşam MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:09

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 3 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başladı. Yeni dönemin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınav tarihlerini açıkladı ve sınavlarda yer alacak soru dağılımları da belirledi. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınavı yapılacak. Sınav sayısı ve sınıf düzeyleri geçen yıla göre artırıldı. Öğrenciler, sınavlara hazırlık yapabilmek amacıyla konu başlıklarına göz atabilecekler. Peki, 2. dönemin ilk yazılı sınavları ne zaman yapılacak ve soru dağılımlarına nereden ulaşılabilir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. dönemin ilk yazılı sınav takvimini ve soru dağılımlarını açıkladı. Bu dönemde, 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yapılacak sınavlar, tüm Türkiye genelinde uygulanacak. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ortak sınavlar, bu yıl da geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Peki, 2. dönemin ilk yazılı sınavları ne zaman yapılacak ve soru dağılımlarına nereden ulaşılabilir?

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ORTAK SINAV TAKVİMİ!

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için ortak sınav tarihlerini duyurdu. Bu doğrultuda, 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonlarına doğru yapılacak. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

  1. dönemin ilk sınavları: 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenmişti.
  2. dönemin ikinci sınavları: 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 arasında yapılmıştı.
  3. dönemin ilk sınavları: 17-28 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  4. dönemin ikinci sınavları: 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 arasında yapılacak.
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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

6, 7, 8, 9, 10 SINIF ORTAK SINAV TAKVİMİ

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

SORU DAĞILIMLARI YAYIMLANDI!

MEB tarafında gerçekleştirilen ortak sınav dağılımları için 2024-2025. yılı 2. dönem soru dağılımları paylaşıldı.

ORTAK SINAV SORU DAĞILIMLARI

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİNİ PAYLAŞTI! 2025 yılı 2. dönem 1.yazılıları ne zaman, soru dağılımlarına nereden bakılır?

BU SENE KADEME SAYISI ARTIRILDI
Geçen yıl 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

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