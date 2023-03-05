Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi il il 2023: MEB son dakika açıklaması ile yarın deprem bölgesinde okullar açılacak mı, var mı?

Okulların açılış tarihi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine verilen ara uzatılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan öğretmen, öğrenci ve velileri ''Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 ildeki okullar 3 kategoriye ayrılmış olup farklı tarihlerde kademeli olarak açılacak. Öte yandan eğitim öğretime geçiş ilçe ve okul temelli olacak. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, 6 Mart Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı, tatil mi? İşte, MEB son dakika açıklaması ile kategorilere göre deprem bölgesi okulların açılış tarihi...