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Haberler Yaşam Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi il il 2023: MEB son dakika açıklaması ile yarın deprem bölgesinde okullar açılacak mı, var mı?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 12:03

Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi il il 2023: MEB son dakika açıklaması ile yarın deprem bölgesinde okullar açılacak mı, var mı?

Okulların açılış tarihi araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine verilen ara uzatılmıştı. Afet bölgesinde yaşayan öğretmen, öğrenci ve velileri ''Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 ildeki okullar 3 kategoriye ayrılmış olup farklı tarihlerde kademeli olarak açılacak. Öte yandan eğitim öğretime geçiş ilçe ve okul temelli olacak. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, 6 Mart Pazartesi yarın deprem bölgesinde okul var mı, tatil mi? İşte, MEB son dakika açıklaması ile kategorilere göre deprem bölgesi okulların açılış tarihi...

MEB SON DAKİKA DUYURDU! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 6 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, yarın deprem bölgesinde okul var mı?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen bazı illerde eğitim öğretime verilen ara 1 Mart itibarıyla sona ererken bazı illerde ise devam ediyor. Bu noktada afet bölgesinde yaşayan binlerce ilköğretim, ortaöğretim, lise öğrencisi ve velileri ''Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili son açıklamasında eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, yarın mı? 6 Mart Pazartesi okullar tatil mi, açılacak mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesi kategori kategori okulların açılacağı tarih…

MEB SON DAKİKA DUYURDU! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 6 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, yarın deprem bölgesinde okul var mı?

6 MART PAZARTESİ YARIN DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde yer alan 10 ildeki okulların açılış tarihini duyurdu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bazı illerde eğitimin 1 Mart itibarıyla başlayacağınıi bildirmişti.

Bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart bazı iller için ise 27 Mart tarihi işaret edilmişti.

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MEB SON DAKİKA DUYURDU! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 6 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, yarın deprem bölgesinde okul var mı?

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in deprem bölgesi okulların açılış tarihi ile ilgili açıklaması şöyleydi:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

Buna göre 1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okullar açıldı.

MEB SON DAKİKA DUYURDU! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 6 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, yarın deprem bölgesinde okul var mı?

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatıldı.

MEB SON DAKİKA DUYURDU! Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 6 Mart Pazartesi okullar açılacak mı, yarın deprem bölgesinde okul var mı?

3. KATEGORİ: ADIYAMAN, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerde de 1 Mart tarihine kadar verilen ara 27 Mart tarihine kadar uzatıldı.

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