Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi il il 2023: MEB son dakika açıklaması ile yarın deprem bölgesinde okullar açılacak mı, var mı?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen bazı illerde eğitim öğretime verilen ara 1 Mart itibarıyla sona ererken bazı illerde ise devam ediyor. Bu noktada afet bölgesinde yaşayan binlerce ilköğretim, ortaöğretim, lise öğrencisi ve velileri ''Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili son açıklamasında eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, yarın mı? 6 Mart Pazartesi okullar tatil mi, açılacak mı? İşte, MEB son dakika açıklaması ile deprem bölgesi kategori kategori okulların açılacağı tarih…