Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEB Ziya Selçuk ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 17:42

MEB ''?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 başlıyor?

Sosyal hayatta kademeli normalleşme sürecinde eğitim alanında yapılan değişiklikler merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisinin gözü , başlıyor sorusunun yanıt arıyor. Kademeli normalleşme sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bir kısmı uzaktan eğitime devam ederken bir kısmı da yüz yüze eğitime geçti. Son olarak Milli Eğitim Bakanı öğrencilerin 2 Temmuz'a kadar okulda tutulması konusunda bir planları olduğunu ifade ederken yaz tatili ve yüz yüze eğitim hakkında aldıkları kararı da kamuoyu ile paylaştı. Ziya Selçuk'un okullar ile ilgili yeni açıklamaları ile okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte son bilgiler…

MEB Ziya Selçuk'tan ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

, başlıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Düşen koronavirüs vaka sayısına paralel olarak yüz yüze eğitim modeline adım adım geçilirken karnelerin verileceği tarih gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı , 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih için Temmuz ayını işaret ederek eğitimi devam ettireceğini duyurmuştu. Bu kapsamda; Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman, karneler ne zaman verilecek? İşte MEB ile son açıklamalar…

MEB Ziya Selçuk'tan ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB Ziya Selçuk'tan ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

MEB Ziya Selçuk'tan ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

MEB Ziya Selçuk'tan ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusunu yanıtladı! Karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

SON DAKİKA