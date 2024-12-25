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Haberler Yaşam MEBBİS GİRİŞ (mebbisyd.meb.gov.tr) | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 25.12.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:45

MEBBİS GİRİŞ (mebbisyd.meb.gov.tr) | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu" ile Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri duyuruldu. MEBBİS üzerinden gerçekleşecek başvurular için Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler soruları yant aramaya başladı. Peki, MEBBİS başvuru ekranı açıldı mı? İşte, MEBBİS giriş ekranı!

MEBBİS GİRİŞ mebbisyd.meb.gov.tr | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda "Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre başvurular 5 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEBBİS giriş ekranı!

MEBBİS GİRİŞ mebbisyd.meb.gov.tr | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kılavuza göre, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programlarına başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında "https://mebbis.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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MEBBİS GİRİŞ mebbisyd.meb.gov.tr | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.


UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS GİRİŞ mebbisyd.meb.gov.tr | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan "2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

İşte, başvuru şartları ve kılavuzu;

MEBBİS GİRİŞ mebbisyd.meb.gov.tr | Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı

ZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

1. Uzman öğretmen ünvanı için;

i. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
iv. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

2. Başöğretmen ünvanı için;

i. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
iii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
iv. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen

Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Ayrıca, 18/10/2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler; 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak kaydıyla başöğretmen ünvanı alabileceklerdir.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

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