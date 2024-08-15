MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

TBMM'DE BU YIL:
Danışma Kurulu 118 kez toplandı
Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 796 kanun teklifi verildi.
BMM Genel Kurulunda 35 karar; 8 ortak bildiri kabul edildi.
Yasama Yılı'nda, TSK'nın sınır ötesinde görev yapmasına imkan tanıyan 7 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.
"Terörle mücadelede TBMM'nin tavizsiz desteği", "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihli kararının kınanması", "İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesi", "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü" ve "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşması" konulu 5 TBMM Başkanlığı tezkeresi de Genel Kurulda kabul edilen kararlar arasında yer aldı.
Danışma Kurulu, bu yasama yılında 118 kez toplandı.
Bu yasama yılında 27 genel görüşme talebinden 7'si kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda, 11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapıldı; 12 Ekim'de İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin genel görüşme kapalı oturumda ele alındı.