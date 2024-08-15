MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

4 bin 7 yazılı soru önergesi cevaplandı

Kabine üyeleri ve Meclis Başkanlığı tarafından cevaplanması talebiyle milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7'si cevaplandı.

Bu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu kuruldu.

Geçen yasama yılında, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, bu dönemde de çalışmalarını sürdürdü.

İhtisas ve Meclis araştırması komisyonlarında 155 birleşim, 321 oturum gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 823 saat 23 dakika çalışıldı; 27 bin 529 sayfa tutanak tutuldu.

Yasama Yılı'nda, 1'i vefat, 1'i "Anayasa'ya göre vekilliğin düşmesi", 4'ü belediye başkanlığını tercih etme, 1'i de Bakan olarak atanma gerekçesiyle 7 kişinin milletvekilliği sona erdi.