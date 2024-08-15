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Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:57

MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

TBMM'nin açılış tarihi araştırılmaya başladı. 30 Temmuz Salı günü tatile giren ve 28. Dönem 2. Yasama çalışmalarına ara veren Meclis'in için "Meclis ne zaman açılacak?" sorusu vatandaşların gündemine yerleşti. Son olarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyi içeren kanunu kabul eden Meclis 28. dönemi sonlandırdı. 9. Yargı Paketi, Torba Yasa ve birçok düzenleme için yeni dönem bekleniyor. Peki Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek, Meclis tatili bitti mi?

MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

Meclis ne zaman açılacak? sorusu gündemde. Meclis'te yeni dönem başlıyor. 29. yasama dönemi için açılış tarihi vatandaşların gündeminde yer aldı. Son olarak 30 Temmuz Salı günü sokak hayvanlarına yönelik yasaya dair kanun teklifinin kabul edilmesiyle Meclis'te 28. yasama dönemi sona erdi. Peki, Meclis ne zaman açılacak, Meclis'te tatil ne zaman bitecek?

MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

TBMM 30 TEMMUZ SALI GÜNÜ 28. YASAMA DÖNEMİNİ SONLANDIRDI!

Genel Kurulda son olarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alındı ve kabul edildi.

Bunun yanı sıra, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi; kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin kanun teklifi; fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi; emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi; ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi; Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi; kentsel dönüşüme yönelik maddeler içeren teklifin de aralarında olduğu birçok önemli düzenleme, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

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MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

TBMM'DE BU YIL:

Danışma Kurulu 118 kez toplandı

Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına 796 kanun teklifi verildi.

BMM Genel Kurulunda 35 karar; 8 ortak bildiri kabul edildi.

Yasama Yılı'nda, TSK'nın sınır ötesinde görev yapmasına imkan tanıyan 7 Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi.

"Terörle mücadelede TBMM'nin tavizsiz desteği", "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihli kararının kınanması", "İsrail'in Refah katliamlarının lanetlenmesi", "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü" ve "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşması" konulu 5 TBMM Başkanlığı tezkeresi de Genel Kurulda kabul edilen kararlar arasında yer aldı.

Danışma Kurulu, bu yasama yılında 118 kez toplandı.

Bu yasama yılında 27 genel görüşme talebinden 7'si kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 11 Temmuz'da Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapıldı; 12 Ekim'de İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin genel görüşme kapalı oturumda ele alındı.

MECLİS’TE YENİ DÖNEM: Meclis ne zaman açılacak, yeni kararlar ne zaman görüşülecek?

4 bin 7 yazılı soru önergesi cevaplandı

Kabine üyeleri ve Meclis Başkanlığı tarafından cevaplanması talebiyle milletvekilleri tarafından 9 bin 437 yazılı soru önergesi verildi; bu önergelerin 4 bin 7'si cevaplandı.

Bu dönemde Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması komisyonu kuruldu.

Geçen yasama yılında, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu, bu dönemde de çalışmalarını sürdürdü.

İhtisas ve Meclis araştırması komisyonlarında 155 birleşim, 321 oturum gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 823 saat 23 dakika çalışıldı; 27 bin 529 sayfa tutanak tutuldu.

Yasama Yılı'nda, 1'i vefat, 1'i "Anayasa'ya göre vekilliğin düşmesi", 4'ü belediye başkanlığını tercih etme, 1'i de Bakan olarak atanma gerekçesiyle 7 kişinin milletvekilliği sona erdi.

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