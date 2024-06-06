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Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
19:36
Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…
Hatay'da 26 Aralık'ta kaybolan Mehmet Ali Özdemir cinayetini Müge Anlı aydınlattı. Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme yaşandı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile birlikte ailesi gözaltına alındı. Meryem'in kardeşi Mehmet Genç, kan donduran cinayeti tek tek anlattı…