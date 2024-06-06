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Haberler Yaşam Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 19:36

Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

Hatay'da 26 Aralık'ta kaybolan Mehmet Ali Özdemir cinayetini Müge Anlı aydınlattı. Kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme yaşandı. Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem ile birlikte ailesi gözaltına alındı. Meryem'in kardeşi Mehmet Genç, kan donduran cinayeti tek tek anlattı…

MURAT KARAMAN
Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

Müge Anlı, bir cinayeti daha aydınlattı. Türkiye'nin konuştuğu olay 26 Aralık 2023'te Hatay Antakya'da yaşandı. 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir'den haber alamayan yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

21 GÜN SONRA BULUNDU

Programda Özdemir'in eşi Meryem'in çelişkili açıklamaları dikkat çekerken genç adamın cesedine 21 gün sonra otomobilinin 750 metre uzağında ulaşıldı. Araçta bulunan kan izleri sonrası Özdemir'in kurşunlanarak öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

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Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

Programda sürekli çelişkili ifadeler veren Meryem Özdemir ile birlikte ailesi polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, önceki sabah 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis Meryem Özdemir ile birlikte annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı.

Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

ÇARPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Cinayet Büro Amirliğinde çapraz sorguya alınan şüphelilerden Mehmet Genç, eniştesi Mehmet Ali Özdemir'i kızkardeşi Meryem'e şiddet uyguladığı için cinayeti işlediğini itiraf etti. Meryem Özdemir de eşini ağabeyinin öldürdüğünü söyledi.

Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

"ÖNCE ÖLDÜRDÜK SONRA POŞETE KOYDUK…"

Olay gecesi dışarıda bulunan Mehmet Ali Özdemir'i eve çağırdığını ifade eden Mehmet Genç, "Bahçede tabancayla üç el ateş ettim. Öldürdükten sonra evde poşete koyup kendisinin otomobiline taşıdıktan sonra cesedi çalılıkların arasına attık.

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