Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldi: Öldürüp poşete koyduk sonra da…

Programda sürekli çelişkili ifadeler veren Meryem Özdemir ile birlikte ailesi polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturmayı tamamlayan ve delilleri elde eden polis, önceki sabah 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Polis Meryem Özdemir ile birlikte annesi, babası, 2 erkek kardeşi, amcası ve 2 kuzenini gözaltına aldı.