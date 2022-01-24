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Haberler Yaşam Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?
Giriş Tarihi: 24.01.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 09:01

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. 36 yaşındaki Hadise'nin sosyal medya hesabından Dinçerler ile evleneceğini duyurmasının ardından hayranları Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su olduğu biliniyor. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?

Mehmet Dinçerler hayatı ile sosyal meydanın gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile evleneceğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabına "Bölümümüz şimdi başlıyor." notunu düştü. Hadise'nin muhteşem yüzüğünün değeri dudak uçuklattı. Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler 34 yaşında ve Oğlak burcudur. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler 34 yaşında ve Oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?

HADİSE KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 1985 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak büyüdü. 2003 yılında Belçika'da Idool 2003 adlı yarışmaya katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi aldı ve hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Aynı yıl içerisinde Serdar Ortaç'ın 2008 yazında piyasaya çıkan Nefes albümünde yer alan "Düşman" adlı şarkıda Ortaç'la düet yaptı. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Bu yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Christina Aguilera, Brandy ve Beyoncé gibi isimleri örnek aldığını belirten Hadise, müziğinde etkilendiği sanatçılar arasında Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton, Jamiroquai ve U2'yu saymaktadır. Şarkılarında klasik müzik, rock, soul ve dünya müziklerini harmanlamaya çalıştığını belirtmektedir. Hadise Açıkgöz'ün ana dili Türkçe'nin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe, Fransızca, Almanca, ve İngilizce bilmektedir. Belçika'nın Hasselt şehrinde pazarlama üzerine lisans yapan Hadise, tüm boş zamanlarını müziğe ayırdığını ve genellikle söz yazıp beste yaptığını beyan etmektedir. Acun Medya'nın projesi ile 2011-2013 Ekim ayından itibaren Show TV'de yayımlanan, ardından sırasıyla Star TV ve tv8'e geçen ses yarışması O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapmıştı.

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?
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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?
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