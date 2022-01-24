Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler nereli, nerenin sahibi, ailesi kim?

Ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. 36 yaşındaki Hadise'nin sosyal medya hesabından Dinçerler ile evleneceğini duyurmasının ardından hayranları Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor sorusuna yanıt aranıyor. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su olduğu biliniyor. Peki Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise ile evlenecek olan Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?