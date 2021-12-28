Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.12.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 15:24

Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

Hz. Muhammed'in doğduğu ve büyüdüğü zaman Mekke'nin fethi için geri sayım başladı. Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Peki Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte yanıtı…

Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

Mekke'nin Fethi ne zaman sorusuna müminler son günlerde gündeminde tutuyor. İslamiyet'in ilk savaşlarından ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan fetih 630 yılında gerçekleşmiştir. Her sene Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı tarihi merak edilirken bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir. Peki Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

MEKKE'NİN FETHİ

Tarih: 11 Ocak 630

Bölge: Mekke

Sonuç: Müslümanların kesin zaferi, Mekke'nin alınması.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ, ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı MüslümanHz. Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Hicri yılbaşı ne zaman?

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.ları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

SON DAKİKA