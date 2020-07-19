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’da parkta karşılarına çıkan ile çektiler

'da parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile çekti. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından güvenlik görevlileri "Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının" uyarısında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.07.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 22:14
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına çıktı. Kadınlar ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak, ayı ile çekti.

Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Selfienin ardından kadınların yanından uzaklaştı. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Olayın ardından açıklama yapan uzmanlar, ayıların kurak mevsimlerde parkın içinde bulunan Chipinque Tepesi'nden inerek, San Pedro Garza Garca bölgesinde yiyecek ve su aradıklarını aktardı.

Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Uzmanlar, korona virüs salgını nedeni ile bölgede uzun süredir insan bulunmaması nedeni ile ayıların kendilerini daha güvende hissettiklerine dikkat çekti.

Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nuevo Len Sivil Koruması tarafından açıklama yapıldı.

Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Açıklamada, " ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da çekmekten kaçının" denildi.

Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler
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