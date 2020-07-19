Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler

Açıklamada, "Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının" denildi.