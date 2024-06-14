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Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
12:19
Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!
İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen 130 milyon liralık vurgunla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygunu 6 aydır planladıkları bu amaçla Bulgaristan'dan bir otomobil getirdikleri belirlendi. Polis, olayın planlayıcısı olduğu tespit edilen paraların büyük bölümüyle kaçan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile firari suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.