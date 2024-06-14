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Haberler Yaşam Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:19

Memduh Paşa Yalısı'ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

İstanbul Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen 130 milyon liralık vurgunla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soygunu 6 aydır planladıkları bu amaçla Bulgaristan'dan bir otomobil getirdikleri belirlendi. Polis, olayın planlayıcısı olduğu tespit edilen paraların büyük bölümüyle kaçan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile firari suç ortağını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Yunus Emre KAVAK
Memduh Paşa Yalısı’ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

Filmleri aratmayan soygun, Pazar günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelmişti.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

İş yerinde 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Yıldız, film sahnelerini aratmayacak bir plan yapmış ve arkadaşlarıyla birlikte soygunu gerçekleştirmişti.

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Memduh Paşa Yalısı’ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

Şüpheliler kilitlerini kırdıkları 4 ayrı kasada bulunan yaklaşık 130 milyon liralık döviz ve miktar ziynet eşyası çalarak kaçmışlardı.

Sarıyer'deki Mehmud Paşa Yalısı'nda film gibi soygun: Plan yapıp kamyonetle 130 milyon liralık vurgun yaptı | Video

Memduh Paşa Yalısı’ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada İstanbul ve Edirne ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Memduh Paşa Yalısı’ndaki soygun adım adım böyle gerçekleşmiş: 6 aylık şoke eden plan!

Sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliyle birlikte toplam gözaltı sayısı 10'a yükselmişti.

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