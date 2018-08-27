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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

Giriş Tarihi: 27.08.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 11:24
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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

ADANA: Adana'yı kimlerin nasıl kurdukları konusunda elde kesin bilgiler yoktur. Ancak, Bizans' lı Etien' in ilettiği bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmişler. Bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros'ta ırmağa (Seyhan) adını vermiş.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

ADIYAMAN: Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

AFYONKARAHİSAR: Afyon türkülerinde sık sık "Hisar" sözcüğü geçer. "Hisarın bedenleri çevirin gidenleri" Bu hisar sözcüğünün Afyon türkülerinde sık sık yinelenmesi nedensiz değildir. Eski adı Akroenos olan şehri Selçuklular uzun süren bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. "Hisar" kuşatma anlamına gelir. Acılarla elde edilen yere "Karahisar" dediler ve orada, kara taşlardan bir kale kurdular. Onaltıncı yüzyılda bölgede afyon yetiştirilmeye başlayınca, Karahisar'ın başına bir de Afyon eklendi ve şehir "Afyonkarahisar" adını aldı.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

AĞRI: İsmi sınırları içindeki "Ararat" dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı.(Nuh Tufanı) Nuh peygamber bütün canılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdi. Gemi Cudi (İslam kaynaklarına göre) (Hristiyan kaynaklarına göre de Ararat – Ağrı) dağına kondu. Ararat, önce aran sonra da Ağrı adını aldı.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

AMASYA: Amasya şehrini tarihçi Strabon'a göre Amazon karalı Amasis kurdu ve ona Amasis kenti anlamına gelen "Amasesia" ismini verdi.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

ANKARA: İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçer. Kimilerine göre Ankara sözü Farsça "Üzüm" anlamına gelen Engür'den, ya da Yunanca'da Koruk anlamına gelen"Aguirada'dan türemiştir. Bazılarına Hint-Avrupa dillerindeki "Eğmek" anlamına gelen Ank ya da Sankskritçe de; "Kıvrıntı", anlamına gelen ankaba'dan veya Latince'den çengel anlamına gelen uncus'dan türediği ileri sürülmektedir. Frig dilinde Ank "engebeli, karışık arazi anlamına gelir." Şehrin diğer isimleri; Ankyra, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engürüye, Angare, Angera, Ancora, Ancora ve son olarak Ankara şeklini almıştır.

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ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...
Memleketinizle ilgi bu detayı biliyor muydunuz? İşte adının nereden geldiği bilinmeyen tek ilimiz...

ANTALYA: MÖ ll.ci yüzyılda Bergama karalı Attalos ll tarafından kuruldu. Şehir önceleri ismini kurucusundan aldı ve Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra bu isim Adalia, Antalia ve en son Antalya şekline dönüştü.

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