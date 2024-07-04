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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ || Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:38
MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ || Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklileri 2024 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 19.31 oranında zam aldı. Bu noktada memur maaşları değişti. Her ayın 15'inden itibaren ödenen memur maaşı ödemeleri için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, memur maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı memur maaş farkı bu ay verilir mi? İşte, memur maaşı 14 günlük ödeme takvimine ilişkin bilgiler...