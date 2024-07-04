MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 TEMMUZ || Memur ve memur emeklisinin 15 günlük farkları ne zaman yatacak?

MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.