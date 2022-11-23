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Haberler Yaşam Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:47

Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Memur zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Kasım ayının son günlerine girilmesiyle beraber memur zammı hesaplama tablosu şekillenmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile yeniden değerlendirilecek ocak zammı için 4 aylık veri netleşirken geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Bu doğrultuda ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusu ile öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları araştırılıyor. Konu ile ilgili farklı bir hazırlık olduğu bilinirken gözler enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak 2023 Ocak memur zammı son dakika haberlerinde. Peki, 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Yeni yıla sayılı günler kalırken 2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri ile zamlı memur maaşları belirleniyor. 6 aylık enflasyon verilerinden doğan farka göre belirlenecek olan memur zam oranı, Ocak 2023'te netleşecek. 4 aylık oranın geride kalmasıyla beraber emekli ve memur zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Toplu sözleşme zammı ve ek zam ile birlikte değerlendirilen öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Peki, 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? Yapılan açıklamalara göre memur zammı, enflasyon oranının üstünde tutulacak. İşte, 2023 memur zammı hesaplama tablosu ve son durum.

Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Memur maaş zammı 2023 Ocak son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ EK ZAM MI GETİRECEK?

Emekli ve memur ocak zammı ile maaşlar artacakken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek ve maaş zamlarını enflasyonun üzerine taşıyacak ek zamlarını da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde yoğunlaştı.

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