Memur zammı son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilen konuların başında geliyor. Kasım ayının son günlerine girilmesiyle beraber memur zammı hesaplama tablosu şekillenmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile yeniden değerlendirilecek ocak zammı için 4 aylık veri netleşirken geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Bu doğrultuda ''Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?'' sorusu ile öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları araştırılıyor. Konu ile ilgili farklı bir hazırlık olduğu bilinirken gözler enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak 2023 Ocak memur zammı son dakika haberlerinde. Peki, 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…