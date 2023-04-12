Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından memura ara zam beklentisi oluştu. Memura zam yapılıp yapılmayacağını merak edenler gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere memur ve memur emeklisi maaşları yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 11 bin 688 TL olan en düşük memur maaşı için 2023 Temmuz zammı oranı araştırmaları başladı. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur zammı son durum gelişmeleri…