Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler memur ara zammı için gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona göre artış yaşayan memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan memur zammı hesaplama tablosu 2023 Temmuz için şekillenmeye başladı. Peki, Memura ek zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Memur maaş zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler.