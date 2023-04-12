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Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:59

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Memur maaş zammı 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından memura ara zam beklentisi oluştu. Memura zam yapılıp yapılmayacağını merak edenler gözlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere memur ve memur emeklisi maaşları yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkına göre hesaplanıyor. 11 bin 688 TL olan en düşük memur maaşı için 2023 Temmuz zammı oranı araştırmaları başladı. Peki, Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? Temmuzda en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 2023 Memur zammı son durum gelişmeleri…

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Memura ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman soruları arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası gözler memur ara zammı için gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona göre artış yaşayan memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan memur zammı hesaplama tablosu 2023 Temmuz için şekillenmeye başladı. Peki, Memura ek zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Temmuzda en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Memur maaş zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, en düşük maaş ne kadar olacak?

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

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