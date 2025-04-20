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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
23:28
MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Memur maaşlarına yılda iki kez yapılan zamların Temmuz dönemi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Temmuz zammına dair üçüncü veri de belli oldu. Maaşlara yansıtılacak artış, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla belirlenecek. 2025 yılı Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti.Peki, Temmuz atında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar