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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 23:28

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

Memur maaşlarına yılda iki kez yapılan zamların Temmuz dönemi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Temmuz zammına dair üçüncü veri de belli oldu. Maaşlara yansıtılacak artış, 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammıyla belirlenecek. 2025 yılı Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, emekli maaşı ise 19.616 TL olarak belirlenmişti.Peki, Temmuz atında en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte detaylar

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

2025 yılı Mart ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Böylece memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam için ilk üç aylık oran şekillenmiş oldu. Mart ayında enflasyon, yıllık bazda %38,10, aylık bazda ise %2,46 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gözler, ikinci çeyrekte açıklanacak kalan verilerle birlikte netleşecek zam oranına çevrildi. Temmuz zammı için şimdiden tahmini hesaplamalar yapılmaya başlandı. İşte 2025 Temmuz dönemi için öne çıkan memur maaşı artış tahminleri…

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

MART ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Aylık enflasyon martta %2,46 artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon %38,10 seviyesine gerileyerek dikkat çekti. Öte yandan, konut kira artış oranlarını etkileyen 12 aylık ortalamalara göre enflasyon %51,26 olarak hesaplandı.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

3 AYLIK ENFLASYON VERİSİ ORTAYA ÇIKTI!

Mart ayında enflasyon oranı aylık olarak %2,46 artış gösterirken, yıllık enflasyon %38,10 seviyesinde kaydedildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

TEMMUZ'DA MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ARTIŞ YAPILACAK?

2025 Temmuz ayında kamu çalışanlarının maaşlarına, toplu sözleşme gereğince %5'lik bir zam yapılması planlanıyor. Enflasyon oranları sabit kalsa bile, memur ve emekli aylıklarına %9,02 civarında bir zam uygulanması bekleniyor.

Nihai zam oranı ise, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 HESAPLAMA: Öğretmen, polis, hemşire... Temmuz memur maaşı kaç TL olacak?

2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yapılan zam sonrası en düşük memur maaşı 39.177 TL'den 43.698 TL'ye yükseldi. En düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL'den 19.616 TL'ye çıktı. Böylece, en düşük memur maaşı ile en düşük emekli aylığı arasındaki fark 21.590 TL'den 24.082 TL'ye ulaştı.