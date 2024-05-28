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MEMUR MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024 HAZİRAN: Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenir, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
21:07
Memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılıp yatırılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Diyanet takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram günleri de 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Memurlar ise maaş ödemelerini her ayın 15'inde alıyor. Bu sebeple Haziran aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte 2024 Memur maaşı ödeme takvimi…