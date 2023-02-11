MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı sorusu yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca kişiyi etkileyen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası memur aylığı ödeme takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, Türkiye genelinde memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı memur maaşı ödeme tarihleri öne çekildi. Normalde ayın 15'inde yapılan ödemeler Şubat ayında erkenden hesaplara geçecek. Peki, memur maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 2023 Şubat ayı memur maaşı ödeme takvimi ve son durum...