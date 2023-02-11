MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Memur maaşı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi milyonlarca kişiyi etkiledi. Afet bölgesinde OHAL ilan edilirken depremzedelere katkı sağlayabilmek amacıyla emekli ve memur memur aylıkları ödeme takvimi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika açıklaması ile memurların şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Böylece gündemde yer alan ''Memur maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi?'' soruları yanıt buldu. Peki, 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.