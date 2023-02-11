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Haberler Yaşam MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 17:00

MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Memur maaşı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremi milyonlarca kişiyi etkiledi. Afet bölgesinde OHAL ilan edilirken depremzedelere katkı sağlayabilmek amacıyla emekli ve memur memur aylıkları ödeme takvimi güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı son dakika açıklaması ile memurların şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Böylece gündemde yer alan ''Memur maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi?'' soruları yanıt buldu. Peki, 2023 Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Memur maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı sorusu yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, milyonlarca kişiyi etkileyen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası memur aylığı ödeme takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, Türkiye genelinde memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı memur maaşı ödeme tarihleri öne çekildi. Normalde ayın 15'inde yapılan ödemeler Şubat ayında erkenden hesaplara geçecek. Peki, memur maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 2023 Şubat ayı memur maaşı ödeme takvimi ve son durum...

MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

ŞUBAT AYI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.

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MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzalı genelgeye göre, Türkiye genelinde aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişleri, 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Kamu kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak.

MEMUR MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ 2023: Şubat ayı memur maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, erken mi ödenecek?

Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecek. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele zamanında ödenmesi sağlanacak.

Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecek.

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