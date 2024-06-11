MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? 2024 Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Her ayın 15'inde hesaplarında maaşlarını gören memurlar Kurban Bayramı sebebiyle "memur maaşları erken yatar mı, ne zaman yatar?" sorusuna yanıt arıyor. Bayramlarda ve özel günlerde maaşlar her zamankinden daha önce ödenebiliyor. Peki; Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?