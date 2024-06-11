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MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? 2024 Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
11:23
MEMUR MAAŞLARI ERKEN YATAR MI? 2024 Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?
Memur maaşı ödeme tarihleri 2024, bu hafta sonu idrak edilecek Kurban Bayramı sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Yılın son dini bayramına kısa bir süre kala kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatırılıp yatırılamayacağını öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamaları ile yakinen takip edilen süreçte Haziran ayı maaşlarının ödeme tarihleri sorgulanıyor. Peki, Haziran ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte son durum…