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Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? 2024 Emekli ve memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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Memur ve emekli maaşları ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, 3.000 TL ikramiye ödemesini Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında alacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken maaşların bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra kamu kurumu çalışanları da Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Haziran ayı emekli ve memur maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce ödenir mi? İşte detaylar...