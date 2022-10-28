Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri yeni yıla kısa süre kala milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 2023 ocak memur zammı, yılın son 6 ayına ait enflasyon oranları baz alınarak belirlenecek. Memur maaş zammı oranı için 3 aylık enflasyon rakamı yüzde 7,05 olarak kesinleşirken Merkez Bankası tarafından yenilenen 2022 enflasyon beklentisi paylaşıldı. Bu rakamlara göre memur maaşları hesabı belli oldu. Yeni yıl için memur maaşı hesaplama işlemleri devam ederken ''2023 Ocak memur maaş zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ek zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2023 Ocak ayı memur zammı son dakika haberleri ve meslek meslek rakamlar…