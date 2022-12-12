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Haberler Yaşam Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:08

Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri Kasım enflasyonu ile beraber hız kazandı. Memur ve emekli maaşları için belirleyici olan 2023 Ocak zammı son 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Kasım ayına ait 5. enflasyon verisiyle beraber en düşük ve en yüksek memur maaş hesabı netleşmeye başladı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam ve toplu sözleşme zammı da gündemde yer alırken milyonlar, ''2023 Memur zammı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 Ocak hesaplama tablosu son enflasyon ile beraber şekillenmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde emekli ve memur zammı için vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği şekilde çalışmalar yürütülüyor. 2023 Ocak zammı ile artış yaşayacak memur maaşı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurların gelirini artıracak memur zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Peki, En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı Ocak 2023 son dakika…

Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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