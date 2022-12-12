Memur zammı 2023 ocak hesaplama tablosu: Son enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri Kasım enflasyonu ile beraber hız kazandı. Memur ve emekli maaşları için belirleyici olan 2023 Ocak zammı son 6 aylık enflasyon rakamları ile değerlendirilecek. Kasım ayına ait 5. enflasyon verisiyle beraber en düşük ve en yüksek memur maaş hesabı netleşmeye başladı. Sosyal refah düzenlemesi ile ek zam ve toplu sözleşme zammı da gündemde yer alırken milyonlar, ''2023 Memur zammı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…