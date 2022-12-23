Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 22:35

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 için geri sayım sürüyor. Açıklanan 5 aylık veriye göre memur zam oranı yaklaşık yüzde 15 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler Aralık enflasyon oranı için 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Yeni yıla sayılı günler kala memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Memur ve memur emeklisi için meslek meslek hesaplanan zam oranı için enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesapları ve tahminleri yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından hız kazandı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları yılda iki kez zam alıyor. Polis, bekçi, doktor, hemşire, öğretmen gibi tüm meslekleri yakından ilgilendiren memur maaşı 2023 Ocak zammı ile değişecek. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanan memur zam oranı için geriye yalnızca bir aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülürken hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Peki, En düşük memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA: MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

SON DAKİKA