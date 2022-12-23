Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den flaş açıklama! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 23.12.2022 22:35 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 22:35

Memur zammı 2023 için geri sayım sürüyor. Açıklanan 5 aylık veriye göre memur zam oranı yaklaşık yüzde 15 olarak belirlendi. Şimdi tüm gözler Aralık enflasyon oranı için 3 Ocak tarihine çevrilmiş durumda. Yeni yıla sayılı günler kala memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken gelirlerin enflasyonla mücadele kapsamında ciddi şekilde artış yaşayacağı biliniyor. Memur ve memur emeklisi için meslek meslek hesaplanan zam oranı için enflasyon rakamları yanı sıra sosyal refah düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…