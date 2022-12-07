Memur maaşı hesaplama tabloları son enflasyon ile gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur zammı 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları başta olmak üzere tüm memurluk kalemleri üzerinde tek tek sorgulanıyor. Gelirlerin ciddi şekilde artacağı aktarılırken Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Ocak zammı son dakika haberleri yeni memur maaşları için takip ediliyor. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi ile ek zam ve toplu sözleşme zammı da gündemde. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı son dakika haberleri…