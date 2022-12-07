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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 11:15

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı hesaplama tabloları son enflasyon ile gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak memur zammı 2023 öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları başta olmak üzere tüm memurluk kalemleri üzerinde tek tek sorgulanıyor. Gelirlerin ciddi şekilde artacağı aktarılırken Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor. Ocak zammı son dakika haberleri yeni memur maaşları için takip ediliyor. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi ile ek zam ve toplu sözleşme zammı da gündemde. Peki, en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Memur zammı 2023 tahmini son enflasyona göre şekillendi. Kalem kalem maaş tablosu ortaya çıkarken ocak zammı için yeni rakamlar masada. Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda enflasyonla mücadele için hazırlanan çalışmalar emekli ve memur maaşları üzerinde etkini gösterecek. Memur maaşı hesaplama işlemleri sosyal refah düzenlemesi ve toplu sözleşme zammı ile birlikte değerlendiriliyor. Peki, meslek meslek emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI 2023 OCAK HESAPLAMA MAAŞ TABLOSU: 5 aylık enflasyon farkı ile en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak?

"VATANDAŞ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşı için enflasyon mücadelesi vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı şu mesajı verdi:

"Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

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