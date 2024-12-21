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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:21

MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2025 Ocak ayı itibarıyla memurların maaş zam oranları ve en düşük memur maaşı merakla bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde, memurların maaşlarına yapılacak artış oranı netleşiyor. Peki, 2025'te memur maaşları ne kadar olacak ve toplam zam oranı yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı memur maaşı zammı hesaplamalarında son aşamaya gelindi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının eklenmesiyle yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Memurlar, bu hesaplamaların sonucunda en düşük maaşın ne kadar yükseleceğini ve toplam zam oranının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam hakkedilmiş oldu.

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MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Orta Vadeli Program ile önemli kazanımların olduğunu belirten Şimşek, makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini söyledi. Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladıklarını ve şoklara karşı dayanıklılığın artırıldığını dile getiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten yüzde 1'in altına inmiş olmasının değerli olduğunu söyledi.

MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.

En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.

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