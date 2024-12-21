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MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
16:21
MEMUR ZAMMI 2024 || Gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi! Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
2025 Ocak ayı itibarıyla memurların maaş zam oranları ve en düşük memur maaşı merakla bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde, memurların maaşlarına yapılacak artış oranı netleşiyor. Peki, 2025'te memur maaşları ne kadar olacak ve toplam zam oranı yüzde kaç olacak?