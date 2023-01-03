Milyonların heyecanla beklediği memur maaş zammı, yarın açıklanan Aralık enflasyonuyla birlikte netleşecek. Enflasyon farkından doğan rakam için bu kapsamda gözler yarın saatler 10.00'ı gösterdiğinde TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamasında. Hal böyleyken ise polis, öğretmen, kaymakam, bekçi, imam, hemşire ve diğer birçok mesleği icra eden memurlar "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, maaşlara yüzde kaç zam geldi?" sorularına şimdiden yanıt arıyor. İşte gelen açıklamalar doğrultusunda memur maaş zammı hesaplama ekranı ve tüm gelişmeler…