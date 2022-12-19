MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesapları gündemin en sıcak konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon oranı ile netliğe kavuşacak olan 2023 ocak memur zammı polis, bekçi, öğretmen, doktor, hemşire gibi birçok mesleği yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşme zammı ve ek zam ile de değerlendirilen memur zam oranı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Geriye sadece Aralık verisi kalırken "2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" sorularına yanıt aranıyor. Memur zammı 2023 son dakika haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.