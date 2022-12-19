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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 23:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 23:38

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesapları gündemin en sıcak konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 aylık enflasyon oranı ile netliğe kavuşacak olan 2023 ocak memur zammı polis, bekçi, öğretmen, doktor, hemşire gibi birçok mesleği yakından ilgilendiriyor. Toplu sözleşme zammı ve ek zam ile de değerlendirilen memur zam oranı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Geriye sadece Aralık verisi kalırken "2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" sorularına yanıt aranıyor. Memur zammı 2023 son dakika haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları ile takip ediliyor. Peki, 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 son dakika haberleri memur ve memur emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis, bekçi gibi meslekleri yakından ilgilendiren memur maaş zammı hesaplama işlemleri 5 aylık enflasyona göre yapıldı. 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek olan 2023 ocak memur zam oranı için yalnızca bir veri kaldı. Yılsonu beklenti anketleri ile ilk tahminler ortaya çıkarken "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Memur zammı hesaplama tablosu Aralık enflasyonu ile beraber son şeklini alacak. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Ocak memur zammı tahminler ve beklentiler…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre belli oldu! Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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