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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 09:05

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı tahminleri Türkiye'nin en öncelikli gündem maddeleri arasında yerini koruyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon farkı ile belirlenecek olan 2023 ocak memur zammı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Geriye yalnızca bir veri kalırken "2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" sorularına yanıt aranıyor. Polis, öğretmen, doktor, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği yakından ilgilendiren memur zam oranı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir çalışma var. Peki, en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur maaşı hesaplama tablosu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı son dakika gelişmeleri memur ve memur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor. Polis, bekçi, öğretmen, doktor, hemşire gibi meslekleri yakından ilgilendiren memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak. Kasım enflasyon verisi ile hesaplanan 2023 ocak memur zam oranı için geriye yalnızca bir veri kaldı. Bu noktada ise "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Memur zammı hesaplama tablosu Aralık enflasyonu ile beraber son şeklini alacak. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak? İşte gelen ilk tahmin ve beklentiler…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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