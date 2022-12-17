MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023 OCAK SON DAKİKA: 5 aylık enflasyona göre netleşti! En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı tahminleri Türkiye'nin en öncelikli gündem maddeleri arasında yerini koruyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon farkı ile belirlenecek olan 2023 ocak memur zammı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Geriye yalnızca bir veri kalırken "2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?" sorularına yanıt aranıyor. Polis, öğretmen, doktor, bekçi, hemşire gibi birçok mesleği yakından ilgilendiren memur zam oranı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir çalışma var. Peki, en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur maaşı hesaplama tablosu.