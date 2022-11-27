Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek memur maaş zammı açıklanan 4 aylık veri baz alınarak hesaplandı. Buna göre zam miktarı 11,84 olurken kesin tutar, Ocak ayında TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası ortaya çıkacak. Bu noktada doktor, hemşire, öğretmen, polis ve diğer tüm memurlar, "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri.