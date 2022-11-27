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Haberler Yaşam Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 12:03

Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

2023 Ocak memur zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek memur maaş zammı açıklanan 4 aylık veri baz alınarak hesaplandı. Buna göre zam miktarı 11,84 olurken kesin tutar, Ocak ayında TÜİK tarafından yapılan açıklama sonrası ortaya çıkacak. Bu noktada doktor, hemşire, öğretmen, polis ve diğer tüm memurlar, "2023 En düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni yılda memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç? İşte 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri.

Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Yılbaşına kısa süre kala memur zammı tahminleri ve beklentileri gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon farkı ile netlik kazanacak memur zammı maaş tablosu için tüm gözler Kasım ve Aralık ayı enflasyonunda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu bilinirken 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni yılda öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Memur maaş zammı, enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı ve ek zam ile birlikte değerlendirilecek. Peki, yılbaşında en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 ocak zammı ile memur maaş zammı tablosu…

Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. Memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, 4 aylık enflasyon oranları ile memur maaş zammı hesaplaması ve son açıklamalar…

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Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 4 aylık memur zammı yüzde 11,84 oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

Memur zammı hesaplama 2023 tablosu: Enflasyon farkına göre 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI GÜNDEMDE!

Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon verisi sonunda ortaya çıkan enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendiriliyor.

Buna göre hesaplanan yüzde 11,84 memur zam oranı içerisinde fark yüzde 3,84 olarak belirlenirken toplu sözleşme yüzde oranında oldu.

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