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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
09:04
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaş zammı 2025 için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Yeni yılda belli olacak ücretle birlikte önümüzdeki yılın ilk altı ayında geçerli olacak maaşlar belli olacak. Memur maaşının yeniden belirlenmesiyle sosyal yardımlarda birçok kalemde de güncellemeye gidilecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında hesaplanan 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte en düşük aylık 39 bin 177 liraya yükselmişti. Bu yılın 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Toplu sözleşme zammı ve 6. Verinin de belli olmasıyla hesaplamalar netleşecek. Polis, öğretmen, doktor, ebe , hemşire, vaiz gibi milyonlarca kamu görevlisi artışı heyecanla bekliyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek hesaplama