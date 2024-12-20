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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:04

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı 2025 için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Yeni yılda belli olacak ücretle birlikte önümüzdeki yılın ilk altı ayında geçerli olacak maaşlar belli olacak. Memur maaşının yeniden belirlenmesiyle sosyal yardımlarda birçok kalemde de güncellemeye gidilecek. Geçtiğimiz Temmuz ayında hesaplanan 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte en düşük aylık 39 bin 177 liraya yükselmişti. Bu yılın 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Toplu sözleşme zammı ve 6. Verinin de belli olmasıyla hesaplamalar netleşecek. Polis, öğretmen, doktor, ebe , hemşire, vaiz gibi milyonlarca kamu görevlisi artışı heyecanla bekliyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? İşte meslek hesaplama

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2025 hesaplamaları meslek grupları için yapılmaya başladı. 2024 yılının son 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesi ve toplu sözle zammıyla birlikte maaşlarda belli olacak. Milyonlarca memur son oranı beklerken hesaplama tablosunu takip ediyor. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek meslek hesaplama

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TÜİK ARALIK 2024 ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANIYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Aralık 2024 enflasyon rakamları 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Son verinin de belli olmasıyla birlikte önümüzdeki yılın ilk altı ayı geçerli olacak memur ve emekli maaşları, sosyal destekler güncellenecek.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam hakkedilmiş oldu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Bu yıl asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Orta Vadeli Program ile önemli kazanımların olduğunu belirten Şimşek, makrofinansal istikrarı güçlendirdiklerini söyledi. Ekonomide yeniden dengelenmeyi sağladıklarını ve şoklara karşı dayanıklılığın artırıldığını dile getiren Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 5,5'ten yüzde 1'in altına inmiş olmasının değerli olduğunu söyledi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Meslek meslek hesaplandı! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

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