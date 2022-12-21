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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 22:24 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 22:24

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı tahminleri ve hesapları yeni yıla sayılı günler kala hız kazandı. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen emekli ve memur maaşları 2023 Ocak zammı ile değişecek. Enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendirilen yeni zam oranı için 5 aylık veri yüzde 14 olarak hesaplandı. Geriye yalnızca Aralık verisi kalırken öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, memur maaşı hesaplama işlemlerine hız verdi. Peki, en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı 2023 hesaplama işlemleri yılsonuna doğru hız kazandı. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek olan 2023 ocak zammı için 5 aylık veri açıklandı. Bu veriler ışığında öğretmen, doktor, hemşire, polis, bekçi gibi meslekleri yakından ilgilendiren memur zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplandı. Aralık enflasyon oranı ile beraber netleşecek olan zam oranı için memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, Yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak zamlı memur maaşları son durum.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA SON DAKİKA 2023: İlk tahminler ortaya çıktı! 2023 Ocak zammı ile en yüksek/en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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