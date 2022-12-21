Memur zammı tahminleri ve hesapları yeni yıla sayılı günler kala hız kazandı. Son 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen emekli ve memur maaşları 2023 Ocak zammı ile değişecek. Enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de değerlendirilen yeni zam oranı için 5 aylık veri yüzde 14 olarak hesaplandı. Geriye yalnızca Aralık verisi kalırken öğretmen, polis, doktor, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar, memur maaşı hesaplama işlemlerine hız verdi. Peki, en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, memur zammı 2023 son dakika haberleri…