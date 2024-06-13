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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:35

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Temmuz ayında belirlenecek memur zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Her yıl iki defa Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere memur maaşlarına zam yapılıyor. Memur maaşı 2024 araştırmaları sürerken 5 aylık enflasyon verileri netleşti. 6 aylık enflasyonun da açıklanması ve toplu sözleşmeyle birlikte kesin zam tablosu ortaya çıkacak. "Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" araştırmaları sürüyor. Milyonlarca memur enflasyon rakamlarına bağlı alacağı zammı hesaplıyor. Peki, Temmuz 'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ve memur maaşları gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon verileriyle kesinleşecek olan zamlar için 5 aylık verirlerle hesaplama tablosu ortaya çıktı. Kamu kurum ve kuruluşları çalışanları enflasyon verilerine ek olarak toplu sözleşmeyle zamlarının son haline ulaşacaklar. İşte, memur zammı hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,39
• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,39
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,03
• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,93

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