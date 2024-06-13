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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
10:35
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU | “5 aylık verilerle belli oluyor!” Temmuz ‘da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Temmuz ayında belirlenecek memur zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Her yıl iki defa Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere memur maaşlarına zam yapılıyor. Memur maaşı 2024 araştırmaları sürerken 5 aylık enflasyon verileri netleşti. 6 aylık enflasyonun da açıklanması ve toplu sözleşmeyle birlikte kesin zam tablosu ortaya çıkacak. "Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" araştırmaları sürüyor. Milyonlarca memur enflasyon rakamlarına bağlı alacağı zammı hesaplıyor. Peki, Temmuz 'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?