Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:44

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına uygulanacak zam oranı için nefesler resmen tutuldu. Ocak zammının belirlenmesi için geriye yalnızca Aralık enflasyonu kalırken ek zammın da beklendiği sosyal refah artışları detayları ile merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan ilk 5 aylık veriler ışığında ilk hesaplamalarda yüzde 15,11 olarak kesinleşti. İşte memur maaş zammı hesaplama tablosu ve tüm gelişmeler…