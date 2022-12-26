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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:44

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaşlarına uygulanacak zam oranı için nefesler resmen tutuldu. Ocak zammının belirlenmesi için geriye yalnızca Aralık enflasyonu kalırken ek zammın da beklendiği sosyal refah artışları detayları ile merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan ilk 5 aylık veriler ışığında ilk hesaplamalarda yüzde 15,11 olarak kesinleşti. İşte memur maaş zammı hesaplama tablosu ve tüm gelişmeler…

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Ocak ayında netleşecek Aralık enflasyonunun ardından polisinden öğretmenine milyonlarca meslekte yeni zamlı maaşlar netleşmiş olacak. Yeni yılın belirlenen ilk zammı asgari ücret olurken bu açıklama sonrası Türkiye'nin gözü ise "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Peki, Enflasyon farkı ile memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

EK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2023 HESABI

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

  • 6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı
  • 15 meslekte ek zamlı memur maaşları
  • En düşük memur maaşı hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı
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MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAK ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret, emekli ve memur ocak zammı için hükümete alım gücünü artıracak adımlar atılması yönünde talimatı vermesi sonrası Aralık ayında çalışmalar hız kazandı.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET OLDU

Asgari ücrette işçi ve işveren anlaşamayınca devreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan girdi. Düğümü çözün Başkan Erdoğan, işçileri sevindiren açıklamayı yaptı

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU - Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 Temmuz ayına göre yüzde 54,6 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla enflasyon rakamlarının çok üzerinde net 8.506 TL, brüt 10.008 TL oldu. Böylece asgari ücret TL olarak rekor kırmış oldu. Dolar bazında da 455 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

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