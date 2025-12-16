Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon farkı+1.000 TL! Polis, öğretmen, doktor ve hemşire zam oranı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:21

Milyonları ilgilendiren memur zammı için sadece aralık ayı verisi kaldı. 5 Ocak günü açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur maaşı zamları belli olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre aralık ayında enflasyon oranı yüzde 1,08 olarak ifade edildi. Ocak 2026'da memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı için hangi rakamlar ön plana çıkıyor? İşte detaylar…

Memur zammı için geri sayım başladı. 5 Ocak 2026'da enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında milyonların cebine girecek zam belli olacak. 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Memur maaşı için hangi zam oranları tahmin ediliyor? Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında yüzde 3,23, ekim ayında ise 2.55 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 32.87 olmuştu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda yıllık %31,07 aylık %0,87 arttı.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN YENİ HESAP

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. 2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu. Buna göre toplam kümülatif zam %17.57 olarak hesaplandı. Bu oranda 1.000 liralık taban aylık da eklenecek.

Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı
* Toplam enflasyon: %11.21
* 5 aylık oluşan enflasyon farkı: %5.91
* Toplu sözleşme zammı: %11
* Toplam kümülatif zam: yüzde %17.57

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Kasım ayı enflasyon hesabına göre mevcut durumda uygulanan 43 bin 726 liralık en düşük memur maaşı yeni zamla beraber 60 bin 366 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 651 TL olarak hesaplandı.

Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminin değişmesiyle beraber ortaya yeni bir zam tablosu çıkıyor.

İşte yeni zam tablosu...

  • Toplam enflasyon: % %12.40
  • 6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18.83
