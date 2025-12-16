Haberler
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Enflasyon farkı+1.000 TL! Polis, öğretmen, doktor ve hemşire zam oranı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 06:34
Milyonları ilgilendiren memur zammı için sadece aralık ayı verisi kaldı. 5 Ocak günü açıklanan enflasyon rakamları sonrasında memur maaşı zamları belli olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre aralık ayında enflasyon oranı yüzde 1,08 olarak ifade edildi. Ocak 2026'da memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı için hangi rakamlar ön plana çıkıyor? İşte detaylar…