Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:39

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde gündemde yer edinen bir konu da en düşük emekli maaşı üzerinde uygulanan zam oldu. 7500 TL'ye çıkarılan maaşların ardından memurlar kendi maaşlarına da ara veya diğer bir adıyla ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Bu noktada ise "memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önceki sene bu maaşlara yalnızca Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmıştı. İşte memur zammı konusunda tüm detay ve gelişmeler.