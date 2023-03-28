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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:39

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

Son dönemde gündemde yer edinen bir konu da en düşük emekli maaşı üzerinde uygulanan zam oldu. 7500 TL'ye çıkarılan maaşların ardından memurlar kendi maaşlarına da ara veya diğer bir adıyla ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Bu noktada ise "memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önceki sene bu maaşlara yalnızca Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılmıştı. İşte memur zammı konusunda tüm detay ve gelişmeler.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

Memur zammı konusu gündemde yer edinmeye devam ediyor. Emeklilerin en düşük maaşında uygulanan zamla beraber vatandaşlar "memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük maaş ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini duyurulmuştu. Peki, memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı? İşte memur maaş zammı konusunda tüm gelişmeler ve detaylar.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR MAAŞLARINDA DA YÜKSELME OLACAK MI?

Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada; yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı kaydedildi. Memur maaşlarında ise bir değişiklik söz konusu değil.Memur zammının her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

İşte gelen açıklamanın detayları...

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekliye müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 7.500 lira olacak! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 bayram ikramiyesi de artacak

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELER: 2023 Memur maaşlarına zam geldi mi, ek zam yapılacak mı, en düşük ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık.

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