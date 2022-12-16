MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yılbaşına sayılı günler kala hız kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek olan 2023 Ocak zammı için tahminler gelmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan memur zammı için geriye yalnızca bir veri kaldı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu bilinirken sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde. Peki, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…