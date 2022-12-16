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Haberler Yaşam MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 09:42

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur maaş zammı hesaplama işlemleri yılbaşına sayılı günler kala hız kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek olan 2023 Ocak zammı için tahminler gelmeye başladı. 5 aylık enflasyon verisine göre hesaplanan memur zammı için geriye yalnızca bir veri kaldı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılsonu beklenti anketleri ile de değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık olduğu bilinirken sosyal refah düzenlemesi ve ek zam da gündemde. Peki, yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? En yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2023 Ocak memur zammı son dakika haberleri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Memur zammı hesaplama tablosu yılsonuna doğru şekillenmeye başladı. Polis, öğretmen doktor, hemşire gibi meslekleri ilgilendiren memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme oranı kadar zam alıyor. Kasım ayı enflasyon oranı ile beraber memur maaş zammı için beş aylık enflasyon farkı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde vatandaşları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde çalışmaları yürütülen memur zam oranı için son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Peki, , 2023 Ocak en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

MEMUR ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası memur enflasyon farkı yüzde 34,85 olurken toplu sözleşme zammı yüzde 7 oranında ortaya çıktı. Böylece memur ve memur emeklisi yüzde 41,68 oranında zam aldı.

2022 Ocak zammı ile yüzde 30,95 oranında artan memur maaşları toplamda yüzde 85 oranında artış yaşamış oldu.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, memur zam hesabı ve son açıklamalar…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Kim ne kadar maaş alacak? 2023 Ocak en yüksek ve en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç?

MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı yüzde 15,11 civarında oldu.

Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor.

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