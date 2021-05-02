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Haberler Yaşam Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 15:43

neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara diziden ayrıldı mı?

Star Tv ekranlarına gelen Menajerimi Ara yeni bölümde Feris karakterini canlandıran 'in dizide olmadığı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda meme kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziye veda ettiği öğrenildi. Kendi sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Canan Ergüder'in bu paylaşımı ile birlikte neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara ? gibi soruların yanıtları da verilmiş oldu.

Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?

Star Tv ekranlarına Pazar akşamları yeni bölüm ile gelen neden yok, diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bilindiği üzere; geçtiğimiz haftalarda meme kanseri olduğunu açıklamış ve sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde ise olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Bu kapsamda; , diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara ? Yanıtı belli oldu!

Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterinin canlandıran 'in, ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Tedavisi nedeniyle Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak durumunda kalan Feris, yani Canan Ergüder'den konuyla ilgili açıklama geldi. Canan Ergüder sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedavi olmak için Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak durumunda kaldığını bildirdi.

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Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?

"Feris Dikmen'e zamansız veda etmek zor"

Ergüder son yaptığı paylaşımdaki, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" cümleleriyle sevenlerine duygusal anlar yaşattı.

Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?
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Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?
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