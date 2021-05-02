Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı?

"Feris Dikmen'e zamansız veda etmek zor"

Ergüder son yaptığı paylaşımdaki, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" cümleleriyle sevenlerine duygusal anlar yaşattı.