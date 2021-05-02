Star Tv ekranlarına gelen Menajerimi Ara yeni bölümde Feris karakterini canlandıran Canan Ergüder'in dizide olmadığı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda meme kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziye veda ettiği öğrenildi. Kendi sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Canan Ergüder'in bu paylaşımı ile birlikte Menajerimi Ara Feris neden yok, diziden ayrıldı mı? Menajerimi Ara Canan Ergüder diziden ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları da verilmiş oldu.