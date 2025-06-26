Haberler
Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.06.2025 06:05
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025
17:44
Bu akşam televizyon ekranlarında buluşan Meraklı Köfteci, 1976 yapımı nostaljik bir Türk komedisi. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde, seyyar köftecilik yapan meraklı bir genç, zor durumdaki bir kıza yardım ederken kendini beklenmedik olayların içinde buluyor. İstanbul'un Beşiktaş, Ortaköy ve Levent semtlerinde çekilen yapım, ekranlarda yeniden izlemek isteyenlerle buluşuyor.