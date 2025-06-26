Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Şaban bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları boşanırsa kızın mirasına konacaklardır. Şaban'ın akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk yapmaları halinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan meraklı köfteci Şaban ise giderek kıza aşık olur.