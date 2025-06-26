Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.06.2025 06:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 17:44

Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında buluşan Meraklı Köfteci, 1976 yapımı nostaljik bir Türk komedisi. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı filmde, seyyar köftecilik yapan meraklı bir genç, zor durumdaki bir kıza yardım ederken kendini beklenmedik olayların içinde buluyor. İstanbul'un Beşiktaş, Ortaköy ve Levent semtlerinde çekilen yapım, ekranlarda yeniden izlemek isteyenlerle buluşuyor.

Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Meraklı Köfteci, bu akşam yeniden izleyiciyle buluşuyor. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Zühtü'nün hikayesi, Gölgen Bengü, Ali Şen ve Hulusi Kentmen gibi isimlerle hayat buluyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen filmde, köfte satarak geçinen Zühtü'nün merakı, onu evlilik ve miras hikayeleriyle dolu komik maceralara sürüklüyor.

Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Şaban bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş bulur. Kızın akrabaları boşanırsa kızın mirasına konacaklardır. Şaban'ın akrabaları ise evli kalması ve bir çocuk yapmaları halinde mirasa konacakları hayalini kurmaktadırlar. İki arada bir derede kalan meraklı köfteci Şaban ise giderek kıza aşık olur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Muharrem Gürses

Şevket Altuğ

İhsan Yüce

Sümer Tilmaç

Hulusi Kentmen

Ergin Orbey

Ali Şen

Şeref Çokşeker

Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meraklı Köfteci konusu ve oyuncuları! Sinemaseverler ekran başına! Meraklı Köfteci konusu ne, nerede ve ne zaman çekildi?