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Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
14:02
Merih Demiral Avusturya maçında attığı golün ardından bozkurt işareti yapmış, bu sebeple UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Demiral'ın Türkiye-Hollanda EURO 2024 çeyrek final maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Konuyu takip eden vatandaşlar, Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı sorusuyla araştırmaya koyuldu. İşte UEFA'nın skandal kararına ilişkin detaylar.