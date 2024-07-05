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Haberler Yaşam Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!
Giriş Tarihi: 05.07.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 14:02

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

Merih Demiral Avusturya maçında attığı golün ardından bozkurt işareti yapmış, bu sebeple UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı. Demiral'ın Türkiye-Hollanda EURO 2024 çeyrek final maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Konuyu takip eden vatandaşlar, Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı sorusuyla araştırmaya koyuldu. İşte UEFA'nın skandal kararına ilişkin detaylar.

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

UEFA'nın Merih Demiral hakkında verdiği skandal karar Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) cezaya itiraz için CAS'a gideceği öğrenilirken Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı, ne ceza aldı gibi sorularla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar.

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

MERİH DEMİRAL CEZALI MI?

Avusturya karşılaşmasında attığı golün ardından Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ise alınan karara itiraz için CAS'a gidecek.

NE OLMUŞTU?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

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Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.

UEFA tarafından Merih Demiral'a açılan Soruşturma sonuçlandı. Merih Demiral iki maç ceza alırken Türkiye Futbol Federasyonu, Uluslararası Spor Tahkim Kurulu'na gitmeye hazırlanıyor. Merih Demiral itirazdan sonuç çıkmadığı takdirde Hollanda karşılaşmasını kaçıracak.

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

TFF VE MERİH CAS'A GİDİYOR

Bu cezanın ardından Merih Demiral ve Türkiye Futbol Federasyonu konuyu Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme kararı aldı. CAS'ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

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