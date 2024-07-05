Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı? UEFA’dan skandal karar!

UEFA'nın Merih Demiral hakkında verdiği skandal karar Türkiye'nin gündemine oturdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) cezaya itiraz için CAS'a gideceği öğrenilirken Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı, ne ceza aldı gibi sorularla araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar.