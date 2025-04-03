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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:00
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi
Nisan ayının gelmesiyle birlikte ekonomi dünyasında gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını merakla bekliyor. Ekonomik göstergelerin yakından takip edildiği bu dönemde, faiz oranlarında yapılacak olası değişiklikler piyasalar üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Peki, 2025 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?