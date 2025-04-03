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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:00

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

Nisan ayının gelmesiyle birlikte ekonomi dünyasında gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını merakla bekliyor. Ekonomik göstergelerin yakından takip edildiği bu dönemde, faiz oranlarında yapılacak olası değişiklikler piyasalar üzerinde önemli etkilere yol açabilir. Peki, 2025 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

Piyasaların gündeminde olan Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle önem taşıyan bu karar, PPK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 2025 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar....

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz oranına ilişkin kararını 17 Nisan günü saat 14:00'te duyuracak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 17 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınacak faiz kararına ilişkin olarak, ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin beklentileri farklılık göstermektedir. Mart ayında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekilmişti

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ikinci faiz kararını duyurdu. Alınan karara göre, politika faizi olarak belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5 seviyesine indirildi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

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