Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? 2025 TCMB toplantı takvimi

Piyasaların gündeminde olan Merkez Bankası'nın nisan ayı faiz kararı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri nedeniyle önem taşıyan bu karar, PPK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, 2025 Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı en zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar....