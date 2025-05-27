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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
10:20
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı duruşu, para politikasına dair beklentileri belirlemeye devam ediyor. Mayıs ayında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, PPK toplantısı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantıya ilişkin tarih bilgileri ve son gelişmeler...