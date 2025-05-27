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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:20

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı faiz kararı, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı duruşu, para politikasına dair beklentileri belirlemeye devam ediyor. Mayıs ayında yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu. Peki, PPK toplantısı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte toplantıya ilişkin tarih bilgileri ve son gelişmeler...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararı ekonomi çevrelerinde merakla bekleniyor. Son dönemde faiz artışına giden TCMB'nin bu ay nasıl bir adım atacağı dikkatle izleniyor. Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı, sıkı para politikasının süreceği beklentisini artırdı. Gözler Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak kararda. Peki, faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 19 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıda politika faiziyle ilgili karar açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Nisan ayında politika faizine yönelik önemli bir adım attı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltme kararı aldı.

Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın gecelik vadeli işlemler için belirlediği faiz oranlarında da artışa gidildi. Gecelik borç verme faizi yüzde 46'dan yüzde 49'a çıkarılırken, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'den yüzde 44,5 seviyesine yükseltildi.

Alınan bu kararlarla TCMB, enflasyonla mücadelede sıkı para politikası duruşunu sürdürme yönünde güçlü bir mesaj verdi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon göstergelerinde yaşanan gerilemeye dikkat çeken Karahan, "Kullandığımız altı temel göstergenin ortalaması ve tahmin doğruluğu yüksek olan medyan enflasyon verileri, yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğine işaret ediyor. Bu tablo, dezenflasyon sürecinin sürdüğüne dair önemli bir sinyal" dedi.

Gıda fiyatlarındaki gelişmelere değinen Karahan, yıllık bazda düşüş eğiliminde olan gıda enflasyonunun, mart ayında Ramazan ayının etkisiyle geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise daha ılımlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. Ancak mayıs ayında yaşanan zirai don olayının özellikle meyve fiyatları başta olmak üzere işlenmemiş gıda ürünlerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

Hizmet enflasyonuna dair değerlendirmelerde de bulunan Karahan, temel mal gruplarında nisan ayında aylık bazda artış gözlenirken, hizmet kalemlerindeki yükselişin daha sınırlı kaldığını söyledi.

Tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskılarının azalmaya devam ettiğini belirten Karahan, bu iyileşmenin sadece belirli sektörlerle sınırlı kalmayıp, ekonomi geneline yayıldığını vurguladı.