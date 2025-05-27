Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Gözler TCMB faiz kararında!

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon göstergelerinde yaşanan gerilemeye dikkat çeken Karahan, "Kullandığımız altı temel göstergenin ortalaması ve tahmin doğruluğu yüksek olan medyan enflasyon verileri, yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30'un biraz üzerinde seyrettiğine işaret ediyor. Bu tablo, dezenflasyon sürecinin sürdüğüne dair önemli bir sinyal" dedi.

Gıda fiyatlarındaki gelişmelere değinen Karahan, yıllık bazda düşüş eğiliminde olan gıda enflasyonunun, mart ayında Ramazan ayının etkisiyle geçici bir artış gösterdiğini, nisan ayında ise daha ılımlı bir yükseliş yaşandığını belirtti. Ancak mayıs ayında yaşanan zirai don olayının özellikle meyve fiyatları başta olmak üzere işlenmemiş gıda ürünlerinde yukarı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti.